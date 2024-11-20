Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Atıcılık İhtisas Birliği ve Endemic Garden and Peyzaj ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Evkaf’a ait araziler, sosyal ve çevresel amaçlarla toplumun kullanımına sunulacak.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Atıcılık İhtisas Birliği ile iş birliğinde hayata geçirilecek ATAK Projesiyle, atıcılık sporunun, ülkede özellikle gençler arasında yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında Karaağaç bölgesindeki Evkaf’a ait arazi üzerine modern bir atıcılık ve doğa sporları tesisi inşa edilecek. Tesisin, uluslararası atış müsabakalarına da ev sahipliği yaparak, bölgeye spor turizmi kazandırılması planlanıyor.

Endemic Garden and Peyzaj iş birliğiyle başlatılan Yeşil Ada Arboretum projesiyle ise Kuzey Kıbrıs’ın endemik bitkilerinin korunması ve tanıtılması amaçlanıyor. Arboretum alanında, ülkeye özgü bitki türlerinin yanı sıra, yurt dışından getirilecek farklı bitki türlerinin de üretimi yapılacak.

“Bitki Müzesi” bölümü de yer alan projede, genç nesillerin doğayla bütünleşerek, eğitim görmesi hedefleniyor.