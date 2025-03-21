“Evrenin Doğumu ve Ölümü” başlıklı seminer, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde (ODTÜ KKK) düzenlenecek.

ODTÜ KKK’den yapılan açıklamaya göre seminer, yarın saat 14.00’te ODTÜ KKK Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

ODTÜ Ankara Kampüsü Öğretim Üyesi ve Bilim İletişimcisi Dr. Umut Yıldız’ın katılımıyla yapılacak seminer, uzay ve bilim meraklılarına hitap ediyor.

-Umut Yıldız kimdir?

Astronomi ve uzay bilimleri alanında Türkiye’nin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından biri olan Dr. Yıldız, Ankara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra akademik yolculuğuna Hollanda’da devam etti. Groningen Üniversitesi’nde yüksek lisansını, Leiden Üniversitesi Gözlemevi’nde ise molekül astrofiziği alanında doktorasını tamamladı. 2013 yılında NASA’nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) biriminde görev alarak derin uzay iletişimi ve astrofizik üzerine önemli araştırmalara imza atan Dr. Yıldız, Herschel Uzay Teleskobu ile yıldız oluşum bölgelerinde su ve oksijen moleküllerinin keşfine katkı sunan ekipte de yer aldı.

Günümüzde INFINIA ve Plan-S şirketlerinde Chief Scientific Officer (CSO) olarak görev yapan Dr. Umut Yıldız, aynı zamanda ODTÜ’de öğretim üyeliği yapıyor ve bilim iletişim direktörü olarak gençlerle bilimi buluşturmaya devam ediyor.