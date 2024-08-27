ıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, "Kıbrıs’ta çözüm ve barışın sağlanarak, Kıbrıs Türkü'nün uluslararası hukuka dahil edilmesi için bir an önce görüşmelerin başlaması yönünde inisiyatif alınması" çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Eylem, Kıbrıslı Türklerin yok oluşa sürüklendiğini, dayatmalar, baskı ve tehditlerle hakları, iradesi ve özgürlüklerinin elinden alındığını iddia ederek, uluslararası mecranın adanın kuzeyindeki düzene seyirci kalmamasını istedi.

Eylem, “Çözüm ve barış için, haklarımız, özgürlüklerimiz için, çocuklarımızın insanca yaşayabileceği, ülkemiz için varoluş mücadelesi vermeye devam edeceğiz” dedi.

İnsan kaçakçılığıyla esaret düzeni yaratıldığını, eğitim, sağlık gibi temel kamusal hizmetlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını savunan Eylem, sahtekarlık, yağma, talan, peşkeş, torpil, ahlaki çöküntü yaşandığını iddia ederek, "bu düzeni yaratanlar ve nemalananların" hesap vermesi gerektiğini belirtti.