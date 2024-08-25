Trafikte tartışan iki kişiden biri, diğerinin aracına hasar verdi.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün gece Ulukışla kavşağı yakınlarında, E.L. (E-42) kullanımındaki araçla seyir halinde olduğu sırada, arkasından gelen aracın fazla selektör yaptığı gerekçesiyle ana yolda durarak, arkadan gelen A.B.’nin (K-56) kullanımındaki aracın durmasını sağladı.

E.L. aracından inerek yol kenarından aldığı taş ile A.B.’nin kullanımındaki aracın sağ ön kapısına kasten vurarak aracı hasara uğrattı.

Polise yansıyan olayda E.L. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Fayansları kırdı

Lefkoşa’da bir şahsın fayanslarını kasten kıran şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Dün gece saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmana ait araç park yerine fayans döşendiği gerekçesiyle, aynı yerde sakin O.Ş. (E-51), bir şahsa ait iki fayansı kasten kırdı.

Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.