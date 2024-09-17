İç Gelir Kanunu’nun potansiyel cezai ihlallerini ve ilgili mali suçları araştıran Amerika Birleşik Devletleri Federal Kolluk Kuvveti (FBI) bünyesindeki IRS-CI adlı kuruluştan bir heyetin, temas ve istişarelerde bulunmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, heyetin 15-19 Eylül tarihleri arasında Rum Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve polisinden yetkililerle görüşerek, iki ülkeyi de etkileyen mali suçları, yasadışı eylemlerden elde edilen gelirin yasallaştırılmasını ve bu suçlarla mücadele edebilmek için yasanın uygulanması tekniklerini ele alacağını yazdı.

Habere göre, ABD Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ziyaretin, ABD’nin uluslararası ortaklarla yasadışı ekonomik faaliyetlerle mücadele kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesini, bu doğrultuda görev yapacak personelin eğitilmesini ve bilgi alışverişini öngördüğü ifade edildi.