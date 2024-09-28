KKTC Fenerbahçeliler Derneği, KKTC Galatasaray Derneği ve KKTC Beşiktaş Taraftarları Derneği ortak kan bağış kampanyası başlatıyor.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden yapılan açıklamada, kan bağış kampanyası “Rengimiz Farklı Hedefimiz Aynı” sloganıyla, Kıbrıs Thalassaemia Derneği adına düzenlenecek.
Kan Bağış Programı şöyle:
"11 Ekim Cuma saat:16.00-19.00. Yer: YDÜ Hastanesi Fuaye Alanı. 14 Ekim Pazartesi Doğu Akdeniz Üniversitesi, saat: 12.00-16.30 Yer: DAÜ Merkezi Derslikler Binası. 15 Ekim Salı Girne Amerikan Üniversitesi, saat 14.00-19.00. Yer: GAÜ Sağlık Merkezi."
Editör: Kıbrıs Genç Tv