Türkiye'yi Şampi̇yonlar Li̇gi̇'nde temsi̇l eden Fenerbahçe, 3. eleme turu i̇lk maçında Lille'e yediği son dakika golü ile 2-1 yenildi.
Fransa'da Stade Du Hainaut'de oynanan müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetti.
Karşılaşmada ev sahibi ekip Lille, 12. dakikada Tiago Santos ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 79. dakikasında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, serbest vuruştan attığı müthiş golle takımına beraberliği getirdi. Müsabakanın son anlarında Zhegrova'nın golü ile Fransız ekibi sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
3. eleme turunun rövanş karşılaşması 13 Ağustos Salı günü saat 20:00'da oynancak
Editör: Burhan CANBAZ