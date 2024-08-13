Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fransız ekibi Lille ile 120 dakika sonucunda 1-1 berabere kaldı ve toplamda 3-2'lik skorla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe gol için bastırsa da beklenen gol gelmedi devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

İkinci yarıda da Fenerbahçe maçın hakimi olurken beklenen gol 90+1'de Diakite'nin kendi kalesine attığı golle geldi ve 90 dakika 1-0 sona erdi. Toplamda 2-2'lik sonuçla maç uzatmalara gitti.

İlk 15 dakikalık uzatma 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. İkinci uzatma dakikasında 109. dakikada Lille'de Mandi direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 118. dakikada penaltı kazanan Lille, Jonathan David ile beraberliği yakaladı ve maçı 1-1'e getirdi toplam skorda 3-2 öne geçti. Maç bu skorla sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda veda eden Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.