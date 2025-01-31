UEFA Avrupa Ligi’nde 8’nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Danimarka takımı Midtjylland karşısında tur için sahaya çıktı.
Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Bununla birlikte Fenerbahçe, play-off turuna yükselmeyi başardı.
Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Midtjylland 86. dakikada beraberliği yakaladı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Fenerbahçe 24. sırada son anda play-off turuna kalmayı başardı. Bununla birlikte Fenerbahçe 9. veya 10. sıradaki takımlardan birisiyle eşleşecek.
Fenerbahçe, Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten birisiyle eşleşecek.
13 Şubat ve 20 Şubat'ta maçlar oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı evinde oynayacak.