UEFA Avrupa Ligi’nde 8’nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Danimarka takımı Midtjylland karşısında tur için sahaya çıktı. 

Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Bununla birlikte Fenerbahçe, play-off turuna yükselmeyi başardı. 

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Midtjylland 86. dakikada beraberliği yakaladı. 

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe 24. sırada son anda play-off turuna kalmayı başardı. Bununla birlikte Fenerbahçe 9. veya 10. sıradaki takımlardan birisiyle eşleşecek. 

Sassari galip, Erten maçın yıldızı Sassari galip, Erten maçın yıldızı

Fenerbahçe, Bodo/Glimt ya da Anderlecht'ten birisiyle eşleşecek. 

13 Şubat ve 20 Şubat'ta maçlar oynanacak. Fenerbahçe ilk maçı evinde oynayacak. 