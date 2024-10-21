Fethullaçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen' öldü.

Terör örgütü liderinin böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demansı vardı. Örgüte yakın siteler dün akşam saat 21 gibi Gülen'in öldüğüne ilişkin haberler yaptı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fethullah Gülen, “altın nesil” yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimi ile düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştı.

21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşadı.

Editör: Kıbrıs Genç Tv