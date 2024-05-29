NATO Dışişleri Bakanları, 30-31 Mayıs tarihlerinde Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.

Gayriresmi formattaki toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Toplantıda, düzenlenecek oturumlarda 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Washington'da tertiplenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ele alınacak.

Ayrıca, başta caydırıcılık ve savunma bağlantılı hususlar olmak üzere NATO'nun gündemindeki temel meseleler, Ukrayna'nın desteklenmesi ve NATO'nun güney kanadına yönelik çalışmalar gündeme gelecek.

Savunma sanayii ticareti gündemde

Türkiye, NATO'nun 75'inci yıldönümüne denk gelen Washington Zirvesi'ndeki öncelikleri, müttefikler arasındaki savunma ticaretinin önündeki kısıtlamaların ve engellerin kaldırılması ile terörizmle mücadele konularında 2023 Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların takibi olacak.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı ve temaslarında, müttefiklik ruhuna uygun şekilde, savunma sanayii alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizmesi, müttefiklerin Vilnius Zirvesi taahhütlerine riayet etmeleri talebini yinelemesi bekleniyor.

Fidan'ın, söz konusu yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin sadece bireysel olarak müttefiklerin ulusal savunma kapasitelerine değil, İttifakın mevcut uluslararası güvenlik ortamında genel olarak İttifakın caydırıcılık ve savunma gayretlerine, kapasitesine de zarar verdiğini vurgulaması öngörülüyor.

Fidan, bu taahhüdün yerine getirilmesinin, müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefine ulaşmalarının doğrudan katkı sağlayacağına dikkat çekecek.

Terörle mücadele

Terörizmle mücadele konusundaki uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulaması beklenen Fidan'ın, müttefiklerle başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktarması ve terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunması bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, terörizm tehdidiyle ortak mücadelenin NATO’nun güney kanadının ve Avrupa’nın güvenliği için temel unsurların başında geldiğini vurgulaması, Avrupa’nın savunma ve güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye’nin görüşlerini aktarması öngörülüyor.

İkili görüşmeler gerçekleştirecek

Baka Fidan'ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanıyor.