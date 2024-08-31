Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında KKTC’de bulunan ekipleri kabul eden Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Kültür ve sanat ambargo tanımaz" açıklamasını yaptı.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlığın katkıları ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde organize edilen 4. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında, KKTC’de bulunan halk dansları ekiplerini kabul etti.

Kabulde, Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye'den gelen ekiplerin yanı sıra, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa da hazır bulundu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TUFAD, FOGEM, FOLKDER, Gençlik Merkezi Birliği ve HASDER ekipleri işbirliğinde organize edilen ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın katkıları ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayelerinde düzenlenen 4. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali kapsamında, KKTC’de bulunan Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya ve Türkiye halk dansları heyetlerini kabulünde yaptığı konuşmasında, heyetleri ağırlamaktan, KKTC’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Kültür, sanat ambargo tanımaz. İşte bugün bunun en güzel örneğini dünyaya veriyoruz. Özellikle, sevginin ve dostluğun olduğu ortamlar, kalıcıdır. Kalıcı olan dostluklar da barışı getirir” diyen Ataoğlu, festival kapsamında KKTC’ye gelen yabancı ekiplerin, KKTC’nin doğal güzelliklerinin, sıcak havasının keyfini doyasıya çıkarmalarını diledi.

Ataoğlu, sıcak iklimi yanında, konuksever ve sıcak kanlı Kıbrıs Türk halkı ile de tanışmalarını, burada oluşturacakları dostlukların değerini bilmelerini söyleyerek, “KKTC’nin doğal güzelliklerini, güzel ve sıcak havasını, kültürünü ve tarihi zenginliklerini, kendi ülkelerinize döndüğünüz zaman, arkadaşlarınıza, ailenize anlatınız” dedi.

Ataoğlu, Festivalin güzel geçmesini temenni ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, hediye teatisinde bulunularak, hatıra fotoğrafı çekildi.