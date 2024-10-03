Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin öncülüğünde, halk ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle Filistinlilerin yaşadığı zor duruma destek olmayı amaçlayan insani yardım tırları yarın yola çıkıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, tırlar, Hala Sultan Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından dualarla uğurlanacak.

Yardımların Gazze'ye güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması adına AFAD ile iş birliği içinde çalışılacak. Tırlar Mersin'den Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) teslim edilecek ve AFAD'ın koordinesinde Gazze'ye ulaştırılacak. İçerisinde temel gıda maddeleri, sağlık malzemeleri ve diğer insani ihtiyaçları karşılayacak yardım malzemeleri bulunan tırlar, Gazze’deki insani krizle mücadeleye destek sunacak.

KKTC halkının, tarihi ve kültürel bağları olan Filistin halkının yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalmayarak bu önemli adımı attığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gazze'de süregelen insani krizin bir nebze olsun hafifletilmesine katkı sağlamayı hedefleyen bu yardım, KKTC'de geniş bir katılımla ve duyarlılıkla toplandı. Halkın büyük özverisiyle hazırlanan yardımlar, Filistin halkının yanında olunduğunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu yardım, KKTC halkının vicdanını, merhametini ve dayanışma ruhunu temsil ediyor. Allah’ın izniyle, bu yardımın Gazze’deki kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olacağına inanıyoruz. Filistinli kardeşlerimize sıcak bir dokunuş, samimi bir destek sunmayı amaçlıyoruz.

Bu önemli insani yardım girişimi, Filistin halkının yaşadığı zor günlerde yalnız olmadıklarını bir kez daha hatırlatmayı ve KKTC halkının her zaman mazlumların yanında durduğunu göstermeyi hedefliyor.”