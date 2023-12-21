Fransa'da aşırı sağcıların oyları ile kabul edilen tartışmalı göç yasasına, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve üniversite rektörleri tepki gösterdi.

Fransa'da parlamentoda uzun süre üzerinde uzlaşı sağlanamayan ve en sonunda aşırı sağın oyları ile onaylanan, göçmenlere karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılmasını öngören hükümetin göç yasasına, toplumun her kesiminden tepkiler sürüyor.

- Macron'a "yasa ülkeyi parçalayacak" uyarısı

Fransız L'Humanite gazetesinin haberine göre, solcu siyasi partilerden Fransa Komünist Partisi (PCF), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Sosyalist Parti (PS) ve Ekolojistlerin yanı sıra ülkenin en büyük sendikaları CGT ve FSU'nun da yer aldığı çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdikleri mektupta göç yasasına karşı çıktı.

Mektupta, Cumhurbaşkanı Macron, "Cumhuriyet değerlerine büyük bir saldırı" niteliğinde olan göç yasasının "ülkeyi parçalayacağı" konusunda uyarıldı.

Ayrıca mektupta, "on yılların en geriletici" hamlesi olarak değerlendirilen göç yasasına karşı tüm kuruluşların ve cumhuriyetçi oluşumların harekete geçmesi istendi.

- Yasaya karşı sivil itaatsizlik çağrısı

Ülkenin en büyük sendikalarından CGT'nin Başkanı Sophie Binet, yasaya karşı "sivil itaatsizlik" çağrısı yaparak, büyük eylemler düzenleyeceklerini duyurdu.

Fransız yayın kuruluşu RMC'ye konuşan Binet, Cumhurbaşkanı Macron'un yaklaşık 5 yıllık görev süresini "siyasi ve ahlaki bir enkaz" olarak niteledi.