AKSA Süper Lig

Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 2-0

T. H. Dumlupınar – Mesarya: 1-3

Karşıyaka – Lefke: 1-2

Göçmenköy – L. G. Birliği: 0-0

WTF Taekwondo Şampiyonası yapıldı WTF Taekwondo Şampiyonası yapıldı

Esentepe – Mağusa T. Gücü: 3-2

Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü: 1-3

M. Değirmenlik – Cihangir: 1-3

AKSA Birinci Lig

K. Kaymaklı – Düzkaya: 2-2

S. Geçitkale – Binatlı: 5-2

Yeniboğaziçi – Çanakkale: 2-0

Yalova – N. Dipkarpaz: 1-1

Lapta – Türk Ocağı: 0-2

Vadili – M. H. Yılmazköy: 0-3

A. Kozanköy – Mormenekşe: 1-3

Maraş – Hamitköy: 2-2

Yarın

AKSA Süper Lig

Yenicami – Çetinkaya (19.00)

Editör: Kıbrıs Genç Tv