AKSA Süper Lig
Doğan T. Birliği – A. Yeşilova: 2-0
T. H. Dumlupınar – Mesarya: 1-3
Karşıyaka – Lefke: 1-2
Göçmenköy – L. G. Birliği: 0-0
Esentepe – Mağusa T. Gücü: 3-2
Gönyeli – C. B. Gençlik Gücü: 1-3
M. Değirmenlik – Cihangir: 1-3
AKSA Birinci Lig
K. Kaymaklı – Düzkaya: 2-2
S. Geçitkale – Binatlı: 5-2
Yeniboğaziçi – Çanakkale: 2-0
Yalova – N. Dipkarpaz: 1-1
Lapta – Türk Ocağı: 0-2
Vadili – M. H. Yılmazköy: 0-3
A. Kozanköy – Mormenekşe: 1-3
Maraş – Hamitköy: 2-2
Yarın
AKSA Süper Lig
Yenicami – Çetinkaya (19.00)
Editör: Kıbrıs Genç Tv