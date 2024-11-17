AKSA Süper Lig

C. B. Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 0-2

Gönyeli – Mesarya: 1-2

M. Değirmenlik – Çetinkaya: 3-0

A. Yeşilova – Cihangir: 3-2

Beşiktaş golsüz berabere kaldı Beşiktaş golsüz berabere kaldı

Doğan T. Birliği – Lefke: 0-1

Esentepe – DND L. G. Birliği: 2-1

Yenicami – Göçmenköy: 1-2

AKSA Birinci Lig

Yalova – M. Hacıali Yılmazköy: 2-1

S. Geçitkale – Vadili: 2-0

Maraş – Türk Ocağı: 0-1

N. Dipkarpaz – Hamitköy: 0-1

K. Kaymaklı – Çanakkale: 10-0

Lapta – Yeniboğaziçi: 0-0

A. Kozanköy – Binatlı: 1-0

Mormenekşe – Düzkaya: 2-0

Yarın

AKSA Süper Lig

T. H. Dumlupınar – Karşıyaka (18.30)

Editör: Kıbrıs Genç Tv