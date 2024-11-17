AKSA Süper Lig
C. B. Gençlik Gücü – Mağusa T. Gücü: 0-2
Gönyeli – Mesarya: 1-2
M. Değirmenlik – Çetinkaya: 3-0
A. Yeşilova – Cihangir: 3-2
Doğan T. Birliği – Lefke: 0-1
Esentepe – DND L. G. Birliği: 2-1
Yenicami – Göçmenköy: 1-2
AKSA Birinci Lig
Yalova – M. Hacıali Yılmazköy: 2-1
S. Geçitkale – Vadili: 2-0
Maraş – Türk Ocağı: 0-1
N. Dipkarpaz – Hamitköy: 0-1
K. Kaymaklı – Çanakkale: 10-0
Lapta – Yeniboğaziçi: 0-0
A. Kozanköy – Binatlı: 1-0
Mormenekşe – Düzkaya: 2-0
Yarın
AKSA Süper Lig
T. H. Dumlupınar – Karşıyaka (18.30)
Editör: Kıbrıs Genç Tv