Trendyol Süper Lig’de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti.
Erteleme maçını 3-1 kazanan Galatasaray, 5. maçında 5. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın golleri, 11. dakikada Barış Alper, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.
Gaziantep FK'nin tek golü 81. dakikada Furkan Soyalp'in orta sahadan attığı şutla geldi.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 15 puanla ligde zirveye yerleşti. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.
Galatasaray, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak.
Editör: Kıbrıs Genç Tv