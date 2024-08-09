Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray sahasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

Rams Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Turgut Doman düdük çaldı.

Mücadelenin ve sezonun ilk golünü 52. dakikada Hatayspor adına Joelson Fernandes kaydetti. Mücadelenin 75. dakikasında Galatasaray'da rakibinin müdahalesi sonrası yerde kalan Mauro Icardi penaltı kazandı. Arjantinli yıldız kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve skoru 1-1' getirdi. Mücadelenin 90. dakikasında sonradan oyuna giren yeni transfer Michy Batshuayi skoru 2-1'e getirdi ve 3 puanı takımına kazandırdı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.