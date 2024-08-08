Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Bakanlık ile Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı iş birliğinde hayata geçecek, Sevgi Evi Projesi’nin Hamitköy’deki inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu’na ziyaretinde, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti.

Hamitköy Köy Camisi Komisyonu’na ait yedi dönüm arazi üzerine iki büyük bina, on iki adet bungalow ve yüzme havuzundan oluşan sosyal bir tesis olarak hizmet vermesi planlanan Sevgi Evi, devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara ev ortamında yaşama imkanı sunulmasını hedefliyor.

75 oda, kütüphane, çalışma eğitim aktivite salonu, mutfak, yemekhane ve spor imkanı sunacak olan Sevgi Evi Projesi, en fazla dört çocuğun kalabileceği şekilde, her bir evde yaşam için gerekli olan tuvalet, banyo, mutfak, oturma ve yatak odasının bulunacağı ev tipi model şeklinde düzenlenecek.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, devlet koruması altında bulunan çocukların huzurlu bir ev ortamına en kısa sürede kavuşması için Sevgi Evi Projesi’ni hızlı bir şekilde tamamlamanın gayreti içerisinde çalıştıklarını belirtti.

-“Ekim ayının sonuna kadar Sevgi Evi’ni hizmete açmayı planlıyoruz”

Sevgi Evi Projesi’nin, çocukların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, hazırlandığını ve devlet korumasındaki çocukların ev ortamında büyümesini hedeflediklerini ifade eden Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:

“Şu an geldiğimiz süreç itibari ile inşaat ve tadilat çalışmalarını tamamladık. Binanın mefruşat düzenlemesi de tamamlandıktan sonra çocuklarımızın en güzel şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Ekim ayının sonuna kadar Sevgi Evi’ni hizmete açmayı planlıyoruz.”