Çocukların kişisel, sosyal, ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ile 24 yıldır ücretsiz tiyatro oyunları sergileyen ETi Çocuk Tiyatrosu, Türkiye gösterimlerinin yanında başta KKTC, Makedonya, Azerbaycan olmak üzere yurt dışındaki programları kapsamında da, geçtiğimiz günlerde Girne Amerikan Üniversitesi'ne ( GAÜ ) konuk olarak oyunlarını sergiledi.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, 5-12 yaş arası çocukların izlediği “Bir Bilmecem Var Çocuklar” GAÜ Tanıtım ve Etkinlik Birimi'nin katkılarıyla minik öğrencilerin karşısına çıktı.

Heyecan ve merakla izlenen oyun; Hayvan ve doğa sevgisi, kendine keşfetme ve güven, aile bağları, dostluk, barış, empati ve birlikte hareket etmenin önemi gibi konuları, eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatıyor.