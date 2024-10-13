Dışişleri Bakanlığı: 11. Güney Avrupa Birliği Ülkeleri Zirvesi ortak açıklamasındaki ifadeler kabul edilemez Dışişleri Bakanlığı: 11. Güney Avrupa Birliği Ülkeleri Zirvesi ortak açıklamasındaki ifadeler kabul edilemez

Editör: Kıbrıs Genç Tv