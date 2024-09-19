19 Eylül Gazileri Anma Günü dolayısıyla Girne Boğaz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

Törene, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Bakım Albay Kemal Mercan, Girne Belediyesi Asbaşkan Vekili Hüseyin Çakır, sivil ve askeri zevat ile bazı gazi ve muharip dernek temsilcileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi.

Şehitliğin gezilmesinin ardından tören sona erdi.

-Muharip dernekler anıta çelenk koymadı

Törene katılan bazı gazi ve muharip dernek temsilcileri, “gazilik unvan ve haklarının devlet tarafından tam olarak sağlanmadığı" gerekçesiyle anıta çelenk koymadılar.