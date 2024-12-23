Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay yeni yıl dolayısı ile gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı kabirleri başında anarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamlarında ziyaret etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ziyaretlerde ülke liderlerinin yeni yıl için ortak temennisi başta sağlık olurken, halkın barış, birlik ve huzur içinde yeni bir yıl geçirmesi dileklerinde bulundular.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay yeni yıl öncesinde Kıbrıs Türkü’nün Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabirlerini ziyaret ederek liderlerin anıt mezarlarına çiçek bıraktı, dua okuyarak Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.

Ziyaretler kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamlarında ziyaret eden Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, hediye takdim etti.

Başkan Uluçay açıklamasında, Gazimağusa Belediyesi olarak birbirinden farklı kültürleri barındıran Gazimağusa’da tüm farklıların kucaklandığını ifade ederek hoşgörü ve saygının önemine dikkat çekti. Yeni yılda kentin daha çağdaş bir yapıya kavuşması için çalışmaların artarak devam edeceğini vurgulayan Uluçay, halkların yeni yılı sağlıklı, anlayış, birlik ve beraberlik içerisinde geçirmesi temennisinde bulundu.