Gazimağusa Belediyesi araç filosuna 19 yeni araç ekledi. Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre son 20 ayda araç filosuna toplam 77 araç katan Gazimağusa Belediyesi jeneratör alımı da yaptı.

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2023 yılı başından itibaren 1,2 milyon sterlin değerinde araç alarak araç filosunu büyüten Gazimağusa Belediyesi son 2 ay içerisinde de yarım milyon sterline yakın yatırım ile 19 aracın alım ihalesini tamamladı.

Açıklamaya göre Gazimağusa Belediyesi, bünyesinde bulunan birimlerin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmesi amacıyla Temmuz ayında tamamlanan ihale süreci ile 2 adet çift kabin uzun şase kamyonet, 1 adet tek kabin uzun şase kamyonet, 1 adet küçük kamyon, 4 adet salon araç, 1 adet tavla kasa kamyonet, 2 adet su tankeri, 2 adet sepetli lift araç, 1 adet dampersiz kamyonet, 2 adet vidanjör, 2 adet arkası açık tek kabin kamyonet, 2 adet jeneratör, 2 adet römorklu jeneratör, 1 adet traktörü araç filosuna ve envanterine kazandırdı. 

Son 2 ayda toplamda 486 bin 350 Sterlin değerinde 19 araç ve 2si römorklu 4 jeneratör alımı yapan Gazimağusa Belediyesi’nin 1 adet cenaze aracı ve 4 adet salon araç alımı ihale süreci de devam ediyor. 

2023 yılının başından itibaren başlanan araç alımı ihaleleri sürecinde, ilk araç alımları temizlik alanına yapılarak 8 sıkıştırmalı çöp kamyonu, 3 kamyonet, 3 açık kamyon, 2 skip kamyonu, 2 dozer, 1 adet de vinç kollu kamyon belediye bünyesine dahil edildi. İhalesi yeni tamamlanan 4 adet elektrikli süpürge aracı, 2 adet vakumlu süpürge aracı ve 1 adet elektrikli vakumlu temizleme makinesi belediyeye yeni alınan araçlardan oldu.

Bayındırlık birimine 1 damperli kamyon, 1 açık kamyon, 1 dozer, 1 su tankeri; park-bahçe birimi’ne 1 kamyonet, 1 salon araç, 2 adet motosiklet; su işleri birimine 2 çift kabin açık van, 1 çift kabin jeep, 1 açık van, 1 dozer; sağlık birimine 2 çift kabin jeep, 2 adet araç üzeri ulv cihazı; 1 adet kasap kamyonu, imar birimine  1 adet çift kabin araç; bakım onarım birimine 1 kapalı küçük van, 1 vinçli kamyonet, 1 adet minibüs kanalizasyon birimine 1 vidanjör; tarihi yerleri restorasyon ekibine 1 adet kapalı van alındı. Ayrıca ana binadaki çeşitli birimler ve MAGEM’lerde kullanılmak üzere 7 adet salon araç da alındı.

Editör: Kıbrıs Genç Tv