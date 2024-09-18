Gazimağusa Belediyesi, “31 Aralık 2022 öncesine ait belediye alacaklarını, gecikme zamları ve faizlerde indirim yaparak” tahsil etmeye başlayacağını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Meclisi, Bakanlar Kurulu’nun yaptığı “2022 Yılı ve Önceki Vergilendirme Dönemlerine Ait Vergilerin ve Kamu Alacaklarının Tahsilinin Hızlandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” uyarınca 31 Aralık 2022 öncesine ait belediye alacaklarını gecikme zammı ve faizlerinde indirim yaparak tahsil etmeye başlıyor.

Meclis kararına göre, 2022 yılı ve öncesine ait belediyeye birikmiş borçlarını cezasız ödemek isteyen vatandaşlar, 5 Ekim mesai bitimine kadar Gazimağusa Belediyesi’nin Gelirler Birimi’ne başvurabilecek.

Yasa Gücünde Kararname uyarınca, borcunu taksitler halinde ödeyecek abonelerin başvuru yapacaklarında toplam borcun yüzde 20’sini ödemesi gerekiyor.

Bu kapsamda birikmiş borçlara peşin ödemede yüzde 90, 6 taksitle ödenmesi halinde yüzde 85, 12 taksitle ödenmesi halinde yüzde 80 gecikme faiz indirimi uygulanacak.