Gazimağusa Belediyesi, 2024-2025 öğretim yılı öncesinde kent genelindeki tüm okulları kapsayan genel temizlik, sağlık ve budama çalışması yapıyor. Tüm okullarda genel bakım, temizlik çalışmasıyla birlikte ilaçlama, ağaç budama işleri yapılarak öğrencilerin temiz ve güvenli ortamda eğitime başlamaları hedefleniyor. Ayrıca, okul çevresindeki trafik güvenliği konusunda da çalışma yapılıyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da bulunan 23 okulumuzun tamamında boyama işçiliği belediye tarafından karşılandı. Okullardaki toplam 136 su deposunun temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldı, gerekli durumda su depoları yenilendi. Park Bahçe Birimi tüm okulların budama ve çit biçme işlerine devam ediyor, Temizlik Birimi ot temizliği ve okulların temizlenmesi ile ilgili faaliyetlerini sürdürüyor, Sağlık Birimi ise tüm okulların haşerelere karşı ilaçlamasını ve sınıfların ve okul ortak alanlarının dezenfeksiyon işlerine devam ediyor.

Açıklamada okullara verilen hizmetler şöyle sıralandı:

"Gazimağusa Türk Maarif Koleji'ne yeni bir çardak yapılıyor, işçiliği belediye tarafından üstlenildi, ahşap işleri ve diğer demir işleri hala daha devam ediyor. Doktor Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi'nin tüm boya işleri belediye ekiplerimizce yapıldı. Çanakkale Ortaokulu'nun tüm boya işleri yapıldı, yeni su deposu alındı yakında montajı yapılacak, ayrıca okula yeni çöp konteynerleri verildi. Yonpaş Lisesi (NKL'nin Taşındığı Okul) tüm boya işleri yapıldı, okula talep edilen şemsiyeler alındı. Ticaret Lisesi'nin tüm boya işleri yapıldı, okulun tören alanı düzenlemesi devam ediyor. Kız Meslek Lisesi'ne yeni su deposu alındı ayrıca tüm boya işleri yapıldı. Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu'nun çatı izolasyonu yapıldı, ayrıca tüm sınıfların sıva işleri ve boyaması devam ediyor. Şehit Zeki Salih İlkokulu'na deprem dayanıklılık güçlendirme çalışması yapılıyor, bu çalışma sona erdikten sonra okula yeni bir oyun ve park alanı yapılacak. Ayrıca okulun tüm boya işlerine de belediye destek oluyor. Suat Günsel İlkokulu'nun telleme, demir ve boya işleri yapıldı, ayrıca okula belediye ekiplerimizce yeni bir su deposu takıldı. Alasya Vakıf Anaokulu'nun oyun parkı düzenlemesinin yapımına ise devam ediyor."

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, 23 okul için göreve geldikleri ilk günden beri yoğun biçimde çalışmaya devam ettiklerini, yaptıkları çok sayıda çalışma ile yeni eğitim yılının çocuklar için güvenli ve sağlıklı koşullarda başlamasını hedeflediklerini söyledi. Uluçay, okullardan Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olmasına rağmen okullara giden tüm çocuklar bizim çocuklarımız olduğu bilinciyle canla başla çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Okulların önünde bulunan tüm yaya geçitlerini de yeniden boyamaya başladıklarını, yasa gereği belediyelerin topladıkları emlak vergilerinin yüzde 15'ini eğitime harcamak zorunda olduğunu ifade eden Uluçay, “Biz buradan elde ettiğimiz gelirin tamamını GMTMK'ya Şampiyon Melekler anısına yapılacak spor faaliyet alanlarına aktarıyoruz. Yukarıda saydığımız tüm hizmetleri emlak vergilerinden değil, belediyemizin öz kaynakları ile yapıyoruz.” dedi.

Uluçay, tüm bu çalışmalarda ciddi emek harcayan sorumlular ve tüm ekip çalışanlarına teşekkür etti.