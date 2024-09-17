Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Servisin açılışını Başbakan Ünal Üstel ile Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yaptı.

-Dinçyürek

Açılışta konuşan Dinçyürek, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği ve Uğurtan ailesi katkılarıyla hazırlanan ünitenin ülkeye ve Gazimağusa’ya hayırlı olmasını temenni etti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yapılan ve yapılacak yatırımları anlatan Dinçyürek, onkoloji, kalp ve diğer servislerine yatırımlar yapıldığını, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde de DAÜ ile birlikte insan kaynakları konusunda yardımlaşma yapılacağını söyledi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne teşekkür eden ve teknik altyapısıyla bölgeye yeterli olan ünitenin hayırlı olmasını dileyen Dinçyürek, istikrarla çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, Maraş bölgesine kazandırılacak yeni sağlık merkezinin temelini attıklarını, şimdi de Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne yeni doğan ünitesi kazandırdıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çalışarak sağlığa, ülkeye önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Üstel, başta “amiral gemisi” olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi olmak üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerdeki eksiklerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

2025 yılında nerede bir eksik varsa giderip iyileştireceklerini ifade eden Üstel, özellikle sağlık alanına verilen öneme, destek veren iş insanlarına teşekkür etti.

Üstel, her ilçeye ayrı değer verdiklerini, Gazimağusa'ya da ayrı değer verdiklerini ifade ederek, KKTC’nin gururu olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin önemine işaret etti.

Hastane ile dayanışma yapan DAÜ’ye teşekkür eden Üstel, "Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi"nin ülkeye ve Gazimağusa'ya hayırlı olmasını temenni etti.

Başbakan Ünal Üstel, kuvözleri bağışlayan Uğurtan ailesine de teşekkür etti.