Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt polis müdürlükleri, sorumluluk alanı içerisinde dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, 20.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimler kapsamında, Gazimağusa’da, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 2 bin 648 araç sürücüsü kontrol edildi ve 208’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 46’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 441 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 39 araç da trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde de, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde de, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda da, 890 araç sürücüsü kontrol edildi ve 90’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına uymamak, 2’si koruyucu başlık takmadan araç kullanmak olmak üzere 222 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 14 araç da trafikten men edilirken, 1 sürücü tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında ise, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, ancak, olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 522 araç sürücüsü kontrol edildi ve 37’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak olmak üzere 94 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. 7 araç da trafikten men edildi.