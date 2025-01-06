Gazimağusa Belediyesi, Çocuk Parklarını Düzenleme Projesi kapsamında Karakol Parkı'nı yenileme çalışmalarına başladı.

Gazimağusa Belediyesi Proje Bölümü görevli Peyzaj Mimarı Dilara Dindar yazılı açıklamasında daha güvenli ve çağdaş bir oyun alanı haline getirilmesi amacıyla Karakol Parkı’nın yenileneceğini kaydetti.

Dindar, oyun alanındaki kauçuk zeminin yenileneceğini, oyuncakların tamir edileceğini, yeni oyuncakların uygun zeminlere yerleştirileceğini ve böylelikle parkın çocuklara daha çeşitli oyun seçenekleri sunacağını söyledi.

Çevre düzenlemesi, ağaç ve bitki ıslahı ile ilgili kapsamlı çalışmaların da yapılacağını belirten Dindar, park civarında kontrolsüz büyüyüp boyları elektrik tellerini aşan ve devrilme tehlikesi taşıyan okaliptüs ağaçlarının ıslahının sağlanacağını kaydetti.



Parke ve bordür döşemesi ile parkın genel görünümünün iyileştirilmesinin planlandığını ifade eden Dindar, elektrik tesisatı döşemesi ile aydınlatma ihtiyacının da sağlanacağını kaydetti.