Gazimağusa - Karpaz anayolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 15 yaşında bir kız yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Mustafa Emre Bulut (E-20), yönetimindeki UP 148 plakalı salon araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yaya geçidinden yolu geçmeye çalışan yaya Adelia Bairkenova’ya (K-15) çarptı. Kaza sonucu hafif yaralanan Bairkenova, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.

-1 yaban eşeği telef oldu

Öte yandan Yeşilköy - Ziyamet anayolunda Mehmet Canksoy (E-61), yönetimindeki SY 969 plakalı salon araçla seyir halindeyken anayola çıkan yabani eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan eşek, o esnada diğer istikamette seyreden Abdullah Erkan (E-22) yönetimindeki RR 675 plakalı aracın da vurması sonucunda kaza mahallinde telef oldu. Kazada sürücülere bir şey olmadı.