Gazimağusa’da, aracın çarptığı yayanın diz kapağı kırıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 14.30'da Gazimağusa’da Şehit Narlık Sokak üzerinde, Nadejda Prodan (K-44) yönetimindeki EV 144 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Topçular Bulvarı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Zohreh Enayatıhesarsorkh’a (K-59) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Zohreh Enayatıhesarsorkh, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağ diz kapağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.