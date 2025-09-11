Öztürkler : “İki devletli çözüm modeli, hem Kıbrıs’ta hem de bölgede kalıcı huzurun teminatı”
Gazimağusa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, polis tarafından şüpheli olarak görülen M.G’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kaşık tespit edildi.
Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.