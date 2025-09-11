Gazimağusa’da dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, polis tarafından şüpheli olarak görülen M.G’nin (E-36) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal kaşık tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.