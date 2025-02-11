Gazimağusa’da sahte vekaletname hazırladıkları ve bu vekaletnameyi tedavüle sürerek sahtekarlıkla araç kaydı temin ettikleri belirlenen D.N. (E-25) ve H.C.A. (E-25) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 14 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, D.N. adlı kişinin satış amacıyla kendisine bırakılan aracı, aracın sahibinin izni olmadan başka bir şahsa devretmek için H.C.A. ile birlikte sahte vekaletname düzenlediği, hazırladıkları sahte vekaletnameyi tedavüle sürerek Gelir ve Vergi Dairesi'ne sunduğu ve bu şekilde sahtekarlıkla araç kaydı temin ettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.