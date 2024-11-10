Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86’ncı ölüm yıl dönümünde başkent Lefkoşa yanında ilçelerde düzenlenen törenlerle de anıldı.

Gazimağusa Zafer Anıtı önündeki törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Canbulat- Özgürlük Ortaokulu öğretmenlerinden Abdullah İş, Ulu Önder Atatürk’ün dünyada çok büyük yankılar uyandırdığını belirtti.

Atatürk’ün, Türk milletine çağ atlattığını kaydeden İş, Atatürk’ün ilkelerinin yaşatılacağına vurgu yaptı.

Canbulat- Özgürlük Ortaokulu öğrencilerinden Sultan Gümüş de törende “Atatürk’ten Son Mektup “ adlı şiiri okudu.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Tahir Kacar ise gün dolayısıyla yaptığı konuşmada, Ulu önder Atatürk’ün milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçı olduğunu vurguladı.

Kacar, Ulu Önder Atatürk’ün insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğunu söyledi.