Gazzeliler, İsrail'in 471 gündür devam eden saldırılarının ardından ateşkesin başladığı anlarda büyük sevinç ve coşku yaşadı.

Ateşkesin başladığının duyurulmasıyla, özellikle yerinden edilen ailelerin kaldığı çadır kampları başta olmak üzere tüm Gazze Şeridi'nde kutlamalar yapıldı.

Sevinç gösterileri düzenleyen Gazzeliler, tekbirler getirdi, direniş güçlerine ve Hamas'a destek sloganları attı.

Gazzeli gençler ellerinde Filistin bayraklarıyla konvoy oluştururken, gençlerin hep birlikte "Burada kalacağız" marşını söyledikleri videolar sosyal medyada paylaşıldı.

Ateşkesin yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından bazı Filistinlilerin, içine girilebilir durumdaki evlerine yerleşmeye çalıştığı görüldü.

Gazze'deki hükümet, daha önce yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte yapılacak çalışmalar ve insani yardımlara ilişkin planların hazır olduğunu duyurmuştu.