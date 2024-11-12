15 Kasım 1967’de Geçitkale ve Boğaziçi direnişinde şehit düşenler cuma günü törenle anılacak.

Geçitkale Şehitlik Anıtı’nda düzenlenecek tören, saat 09.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak. Geçitkale Cumhuriyet Lisesi öğrencisi Selma Ozanalp ise, “Mehmet Emin Destanı” adlı şiiri okuyacak. Şehitler için dua okunmasının sonrasında şehitliğin ziyaret edilmesiyle tören sona erecek.

-Yeniboğaziçi Şehitler Anıtı’nda da tören düzenlenecek

1964 -1974 tarihleri arasında Yeniboğaziçi köyünde şehit düşen 8 kişi de cuma günü törenle anılacak.

Yeniboğaziçi Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek tören, saat 11.30’da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Yeniboğaziçi İlkokulu öğretmeni bir konuşma yapacak, öğrenci şiir okuyacak. Tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erecek.