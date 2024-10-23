Bu yıl altıncısı düzenlenen ve günümüz dünyasının en önemli popüler kültür etkinliklerinden birisi olan Geek Fest Kyrenia bu yılda tüm oyun, anime ve cosplay meraklılarına kapılarını açıyor. 26-27 Ekim 2024 tarihinde iki gün devam edecek olan etkinlik 12:00 – 18:00 saatleri arasında Lord Palace Otel’de düzenlenecek.

7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek görsel şovlar ve yarışmalarda etkinlik boyunca devam edecek.

Çeşit çeşit standında yer alacağı etkinlikte katılımcılar dilediği gibi alışveriş yapabilecek, sevilen sanatçılardan imza alıp, fotoğraf çekinme şansı yakalayabilecek.