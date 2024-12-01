Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) Stajyer ve Yeni Avukatlar Komitesi tarafından, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin katkılarıyla, “Genç Avukatlar Çalıştayı” düzenleniyor.

Komite’den verilen bilgiye göre, çalıştay 14 Aralık Cumartesi 09.30-17.30 saatleri arasında, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde yapılacak.

KKTC vatandaşı hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar ve 0-5 yıl kıdeme sahip avukatların katılabileceği çalıştayda genç avukatların yaşadığı mesleki zorluklar ve çözüm önerilerini ele alınacak. Çalıştay sonunda bir de sonuç bildirgesi yayımlanacaktır.

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Yemek ve yer organizasyonu için katılmak isteyenlerin katılım formu doldurması gerekiyor.