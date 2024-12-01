Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB) Stajyer ve Yeni Avukatlar Komitesi tarafından, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin katkılarıyla, “Genç Avukatlar Çalıştayı” düzenleniyor.

Komite’den verilen bilgiye göre, çalıştay 14 Aralık Cumartesi 09.30-17.30 saatleri arasında, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi kampüsünde yapılacak.

KKTC vatandaşı hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar ve 0-5 yıl kıdeme sahip avukatların katılabileceği çalıştayda genç avukatların yaşadığı mesleki zorluklar ve çözüm önerilerini ele alınacak. Çalıştay sonunda bir de sonuç bildirgesi yayımlanacaktır.

Yemek ve yer organizasyonu için katılmak isteyenlerin katılım formu doldurması gerekiyor.