Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi Adayı ve Ortadoğu Uzmanı Mustafa Küçük Fırat, Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan ve Muazzez Gazihan’ın sunduğu “Genç’te Sabah” programına katılarak gençlerin siyasetteki önemine dair açıklamalarda bulundu. Fırat, gençlerin siyasete aktif katılımları ve siyasetteki yerinin ne olması ile ilgili soruyu yanıtlarken gençlerin siyasetin tammerkezinde olması gerektiğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü;

Gençlerin dinamik enerjisi ve aldıktıkları eğitim ile siyasete büyük katkı yapabileceğini dile getiren Fırat, gençlerin fikirlerine de önem verilerek ortak bir paydada birleşilmesi gerektiğini söyledi.