Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Gençlik Dairesi tarafından organize edilen 15 Kasım Cumhuriyet Şöleni dün yapıldı.

Gençlik Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyetin 41’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen resmi geçit törenlerinde Gençlik Dairesi yerini alırken, Girne’de “15 Kasım Cumhuriyet Şöleni Korteji” düzenledi.

Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndaki eski Girne Belediyesi önünde başlayıp, Atatürk Anıtı’na kadar süren korteje, Joker Brass bando eşliğinde, yurt dışından ve KKTC’den halk dansları ekipleri, hip-hop dans ekipleri ve izciler katıldı.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmî törende ekipler kısa gösteriler sergiledi. Atatürk Anıtı önündeki gösteriler ardından Gençlik Dairesi’nin Girne Turizm Limanı’ndaki Turizm Ofisi önünde düzenlediği organizasyona geçildi.

Etkinlikte; Akdoğan Gençlik Merkezi Halk Dansları ekipleri, Türkiye Bayan Zeybek, Türkiye Erkek Aydın Otantik Zeybek Grubu, Kazakistan ve Özbekistan genç ve çocuk ekipleri yer aldı. Dancebase Art Studio dansçıları hip-hop dansı yaparken, Cyprus Dance Of Fire ekibi ise ateş şov gerçekleştirdi.

Gecenin sonunda Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, katılımcılara teşekkür plaketi takdim ederek, tüm katılımcılara ve daire personeline katkılarından dolayı teşekkür etti.