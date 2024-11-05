Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oturuma ilişkin konuşmalar yapıldı.

Meclis Genel Kurulunda UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun söz alarak, tarihi bir noktada olunduğunu, oturumun 8'inci mi, 9'uncu mu oturum olduğuna ilişkin tartışıldığını, bu tartışmanın yapılmaması gerektiğini belirtti.

Atun, Meclis başkanlığı ile ilgili seçimler süreci yaşandığını, hem evet hem ret hem çekimsere mühür vurulan bir oy pusulasında irade olmadığını ancak son turda çıkan 26’nın iradesinde tereddüt olmadığını, tutanağın hazırlandığını ve imzaların atıldığını söyledi.

Atun önceki turlarda da benzeri pusulalar bulunduğunu, tutanakları divan kâtiplerinin imzaladığını ve Öztürklerin seçimi son turda oyçokluğuyla kazandığına ilişkin de divanın imzasının bulunduğunu muhalefet tarafından geçersiz pusula yönünde şerh konduğunu kaydetti.

Bunun akabinde de tamam olan seçim tutanağının Resmi Gazetede yayımlandığını yasal sürecin izlendiğini bu süreçlerin arasında itirazlar sıkıştırılmaya çalışıldığını ancak bunun tutanak yazılmadan önce yapılması gerektiğini dile getiren Atun, Meclisin tıkanmasına bunun yol açtığını söyledi.

Atun, hukukçulardan birinin “seçim ve oy pusulası geçerlidir” görüşünü dile getirdiğini söyledi.

Bu sırada söz alan Özdenefe, Meclis personelini korumakla mükellef olduğunu, Atun’un kendisine söylenmemiş bir şeyi Mecliste söyleyemeyeceğini belirtti.

Atun, Özdenefe’nin kendisini uyarma hakkı bulunmadığını, bilgiyi Meclis genel sekreterinden yani resmi ağızdan aldığını bu nedenle aktardığını kaydetti.

“Takdir o gün Meclise başkanlık eden Meclis Başkanı'ndaydı ve divan da imzaladı” diyen Atun, Başsavcı görüşünün bağlayıcı olmadığını Başsavcının görüşlerinde nihai kararın Meclise bırakıldığını söyledi.

Divan üyeleriyle ilgili iddiaları da reddeden Atun, herhangi bir tereddüt bulunmadığını belirtti.

Çok net şekilde işleyişi anlattıklarını işleyişin meşru ve hukuk zemininde olduğunu dile getiren Atun, süreci tamamlanmış bir meselede itiraz aramanın eksik göstermeye çalışmanın ülkeyi kaosa sürüklediğini kaydetti.

Şerhin “not düşmek” anlamı taşıdığını dile getiren Atun, “Tutanaktaki şerhinizde itiraz yoktur” dedi.

İtiraz dilekçesinin süre aşıldıktan sonra verildiğini, şerh ile birlikte verilmesi gerektiğini belirten Atun, sürecin meşru ve resmi olarak tamamlandığını irade beyanının bütün ve net olduğunu dolayısıyıla meclis başkan yardımcısını belirlemeye ve bugünkü oturumu 9. Oturum olarak düzenleme çağrısında bulundu.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yeniden söz alarak, “tutanak tutulduktan sonra işlem tamamlanmıştır” dendiğini söyleyerek, o zaman Zorlu beyin seçiminde tutanak tutulduğunda neden Başsavcıdan görüş alındığını sordu.

Erhürman, yaşananların “trajikomik olduğunu” savunarak, Meclis Başkanının tutanağı imzaladığını itiraz olan diğer seçimde Başsavcıdan görüş alındığını belirti.

Meclis hukukçularının dört soruya cevap verdiğini, madde madde yanıtların verildiğini kaydeden Erhürman, hukukçuların görüş sorulmadan görüş vermediğini ifade etti.

Üç pusuladaki çoklu mührün “ben aslında seçmek istemiyorum” anlamı taşıdığını herkesin bildiğini söyleyen Erhürman, Meclis’te daha önce 47-48 oyla başkan seçilen kişiler bulunduğunu belirtti.

Uçak veya gemi şeklinde yapılan zarfların geçersiz olduğuna ilişkin de tüzükte madde bulunmadığını ancak gizlilik bozan işaretlerin geçersiz sayıldığının herkes tarafından bilinen gerçekler olduğunu dile getiren Erhürman, bunların tekrar tekrar konuşmanın “ayıp ve zül olduğunu” söyledi.

Erhürman, doğru yolu bulma çağrısında bulunarak, CTP’nin dayatma ve oldu-bitti kabul etmeyeceğini ortada olan iradenin "seçmek istememe" yönünde olduğunu belirtti.

-Atun

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, uzlaşı için Mecliste bulunduklarını söyleyerek, Zorlu Töre’nin tutanakta kendisinin kazandığını belirttiğini ve daha sonra Başsavcı görüşü alındığını belirtti.

Yasa koyucunun ve seçim tutanağının belli olduğunu dile getiren Atun, Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulu broşüründe yer alan ifadeleri okuyarak, bir pusulaya evet anlamına gelecek şekilde birden fazla oy vurmanın geçersiz olmadığını söyledi.

Yasa koyucunun değerlendirmesinin önemine vurgu yaparak, 26’nın iradesini ortaya koyduğunu dile getiren Atun, üç hukukçu görüşünün iki tanesinin birbirinin kopyası halinde üretildiğini söyledi.

Bu sırada milletvekilleri arasında sözlü atışmalar yaşandı.

Özdenefe, sakinleşme çağrısında bulunarak, Meclis çalışanları hakkında ithamlarda bulunulmamasını rica etti.

Atun, hukukçuların yazılarının virgülüne kadar aynı olduğunu bunun tarafsızlık yönünde soru işareti yarattığını, 26 yasa koyucunun oyunun belli olduğunu, kuşku götürür bir nokta bulunmadığını belirtti.

Ziya Öztürkler’i 26 oyla iç tüzük kurallarına göre seçtiklerini dile getiren Atun, siyasi tutumu bir kenara bırakıp bu sonucu kabul etmek gerektiğini söyledi. Atun, UBP olarak 9. oturumun açıldığının ilan edilmesinin oylanmasını talep eden dilekçeyi Meclis Başkanına sundu.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunun 8’inci mi 9’uncu oturum mu olduğuyla ilgili tartışma yapılıyor.

Hükümet, bununla ilgili oylama yapılmasını talep ederken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Vekili Fazilet Özdenefe, bu oylamayı reddetmediğini, gündemin tamamlanmasıyla divanda bunun değerlendirileceğini söyledi.

İktidar milletvekilleri buna itiraz etti.

-Erhürman

Oylama öncesinde Genel Kurulda yeniden söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Meclis Başkanlığı makamı her gün biraz daha yıpratılıyor” diyerek, hükümeti akıl yoluna gelmeye çağırdı.

Sunat Atun’un açıklamalarına işaret eden, 3 Meclis hukukçusunun ayrı ayrı değil ortak bir görüş de yazabileceğini kaydeden Erhürman,“Herkes ayrı ayrı görüş yazacak diye bir kural yok” diyerek Yüksek Mahkeme kararlarını örnek gösterdi.

Erhürman, Sunat Atun’un içerik ve usul açısından “yersiz” bir açıklama yaptığını savundu.

Gizli oy-açık sayımın demokratik devletlerde olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Erhürman, “Herkesin bildiği bir şeyi 2 saattir konuşuyoruz. Bu oturum 8’inci oturumdur. Tartışmalara oturum tartışmasını da ekleyeceksiniz? Bu kimin işine yaracak? Kendi kendini Meclis Başkanı ilan eden Ziya Bey oturum açacaksa bu Meclis hep 8’inci oturumda kalacak” diye konuştu.

Genel Kurulda zaman zaman muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

-Atun

Erhürman’dan sonra söz alan UBP Başkan Vekili Sunat Atun yerinden söz aldı.

Atun, Ziya Öztürkler’in meşru ve seçilmiş bir başkan olduğunu vurgulayarak, Özdenefe’den bu oturumunun 9’uncu oturum olduğuyla ilgili talebin oylanmasını beklediklerini belirtti.

Özdenefe, ilgili yazının divanla değerlendirileceğini söylemesi üzerine Genel Kurulda sözlü tartışmalar yaşandı.