Girne, Alsancak ve Lefkoşa’da yaşları 20 ile 32 arasında değişen 5 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Tutuklananlardan birinin araç, diğerinin de motosiklet sürücüsü olduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün Girne Turizm Limanı’ndan, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde narkotik dedektör köpek KKTC’ye giriş yapan H.T.Y.(E-20) ile M.C.K.’ye (E-24) tepki verdi.

Üzerleri ve eşyaları aranan yolculardan H.T.Y.’nin (E-20) tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında, M.C.K.’nin (E-24) tasarrufunda ise yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu kişiler tutuklandı.

-Şüpheli araç durduruldu, sürücünün ve yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi’nde dün akşam Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli görülen 34 MMD 47 plakalı araç durduruldu, sürücü R.K. (E-30) ve yolcu H.A.’nın (E-32) üzerleri arandı. H.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilirken bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Motosikletten düşen sürücü de uyuşturucudan tutuklandı

Öte yandan dün akşam Lefkoşa’da Reşadiye Sokak üzerinde, MB 475 plakalı motosikletin sürücüsü R.Y. (E-28) yere düştü. R.Y. yerden kaldırarak kendisine yardım etmek isteyen Y.K.’yi (K-37) darp etti. Motosikletten düşen sürücünün bir kağıt parçası düşürdüğü belirlendi. Polis kağıdın içinde yaklaşık 2 gram ağrılında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit ederken R.Y. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.