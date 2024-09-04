Girne Belediyesi tarafından düzenlenen ve 30 Ağustos Cuma günü başlayan "Girne Arkın Group Fest24" kapsamında bu akşam “Hırçın Kız” oyunu sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatroları’nın sahnelediği oyun saat 21.00’de Girne Amfi Tiyatro’da izleyiciyle buluşacak. Biletleri online olarak veya kapıdan temin edilebilecek oyun İngilizce ve Rusça altyazılı olacak.

-Dün kortej yürüyüşü...

11 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek festival kapsamında dün kortej yürüyüşü düzenlendi. Girne Ramadan Cemil Meydanı’ndan saat 19.00’da başlayan yürüyüş, Antik Liman’da sona erdi.

Girne Belediyesi tarafından verilen bilgiye göre, Merit International ana sponsorluğunda düzenlenen festival açılışında yürüyüşün ardından Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne aldı ve havai fişek gösterisi sunuldu. Saat 20.30’da ‘The Cotton Club’ dans gösterisi sundu; 21.30’da ise ‘Sonare Çok Sesli Korosu’ sahne aldı.

Etkinlikler bu yıl "Liman Kordonboyu Sahne’", "Liman Merkez Sahne", "Liman Kale Sahne", "Ramadan Cemil Meydanı Sahnesi" ve "Amfi Tiyatro" olmak üzere 5 sahnede yer alacak.

-Yarın “Give or Take" dans gösterisi ile Gizem Akbil ve orkestrası …

Yarın ise Liman Merkez Sahne’de saat 19.30’da "Give or Take" dans gösterisi sunulacak. Ardından saat 20.30’da yine Liman Merkez Sahne’de Gizem Akbil ve Orkestrası sahne alacak.

-Cuma günü Melek Mosso konseri…

Festival, 6 Eylül Cuma günü Amfi Tiyatro'da yer alacak, Melek Mosso konseri ve 7 Eylül Cumartesi günü Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek ‘Vintage Bazaar’ ile devam edecek.

40 gün sürecek "Girne Arkın Group Fest24" gelenekselleşmiş ‘16. Ozanköy Pekmez Festivali’, ‘23. Zeytin Festivali’ ile ‘2. Antis Deniz Festivali’ ini de kapsıyor.