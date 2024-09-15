“Girne Arkın Group Fest24” kapsamında düzenlenen “Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu”, düzenlenen açılış sergisiyle başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.00’da Girne Belediyesi Yeni Himzet Binası’nda yer alan açılış sergisine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve eşi Songül Şenkul’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılış seromonisi müzik dinletisi eşliğinde başlayan etkinlikte, Şenkul ve Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu Koordinatörü Nevin Halis birer konuşma yaptı.

29 Eylül’e kadar devam edecek sempozyum, Ramadan Cemil Meydanı’nda (eski belediye binası önü) yer alacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden toplam 35 sanatçının katılım göstereceği Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu, katılımcılara sanat dolu 16 gün sunacak.

-8 ülkeden 35 sanatçı

Girne Belediyesi MÜZler Sanat Sempozyumu; İtalya, Fransa, Türkiye, ABD, İzlanda, Kosova, İran ve KKTC’den 35 sanatçının özgün eserlerinden oluşan açılış sergisi ile başlayan Sempozyuma davetli sanatçılar, akademisyen ve eğitimciler kişisel tekniklerini, estetik yorumlarını ve deneyimlerini kendi sanat pratiklerinde üretecekleri sanat eserleri aracılığıyla sunacak. Çocuklar ve engelli bireyler, sanatçıların eğitmenlik yaptığı sanat atölyelerine ve davetli bilim iletişimcisi öğretmenimizin bilim, robotik kodlama ve akıl oyunları atölyelerine ücretsiz katılma fırsatı da bulacak.