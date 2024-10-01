Girne Bölgesi’nde orman ve arazi yangınları ile afet ve acil durumlara etkin müdahale edebilecek gönüllü acil müdahale birimlerinin oluşturulması amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantı, 27 Eylül Cuma günü, Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda saat 11.00’de yapıldı.

Toplantıya Girne Belediye Başkanı, Girne Kaymakamı, Çatalköy - Esentepe Belediye Temsilcisi, Girne Belediye ve Çatalköy-Esentepe belediye sınırlarında görev yapan muhtarlar, KEMA Başkanı, Gross Civic (Sivil Alan) temsilcisi, English School of Kyrenia temsilcisi ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji temsilcisi katıldı.

Toplantıda, Girne Kaymakamlığı Kıdemli İlçe Müfettisi Hayriye Oktekin Paralik, Sivil Savunma Bölge Müdürü Coşkun Neşesibol, Girne İtfaiye Amiri Nazım Haktan ve Orman Dairesi Orman Koruma Şube Amiri Asım Yırık ve Alevkaya Bölgesi Kıdemli Mühendis Yardımcısı Salih Ercan sunum gerçekleştirdi.

-Almanya modeli ele alındı

Kurum temsilcileri, Almanya’da düzenlenen bir eğitim gezisinde, Almanya’nın 150 yıldır uyguladığını gönüllü itfaiyecilik ve acil durum müdahale ekiplerinin yapısını incelediklerini aktardılar.

Sunumlarında Almanya’da gönüllü müdahale birimlerinin nasıl kurulduğunu detaylandıran katılımcılar; aynı sistemin Girne ve çevresinde de hayata geçirilmesi için atılması gereken adımları anlattılar. Katılımcılar, bu toplantının bu yönde bir ön bilgilendirme niteliği taşıdığını da belirttiler.

-Yerel düzeyde daha organize ve etkili bir yapı

Toplantıda, gönüllülerin olası yangınlara daha hızlı müdahale edebilmesi için yapılacak çalışmalar detaylandırıldı; orman yangınları başta olmak üzere çeşitli acil durumlar için yerel düzeyde daha organize ve etkili bir yapının oluşturulmasının önemi vurgulandı. Toplantının ardından gönüllü ekiplerin eğitimine geçildi; lojistik destek ve teknik altyapının nasıl geliştirileceğine yönelik çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Girne ve çevresindeki belediyeler, gönüllü müdahale birimlerinin kurulması konusunda kararlı şekilde ve bir iş birliği içinde hareket edeceklerini ifade ettiler.