Girne-Değirmenlik ana yolunda beton mikseri devrildi, 1 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre bugün saat 13.30’da Girne-Değirmenlik ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Ali Raza (E-26) yönetimindeki JA 060 plakalı beton mikseri ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrildi.

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Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Raza’nın tedavisi kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Editör: Burhan CANBAZ