Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi, ilkokul öğrencileri ile yerel domestik tohum ve zeytin hakkında interaktif çalışma gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi sınırları dahilindeki dört ilk okuldan yaklaşık 120 öğrencinin katıldığı çalışma, Ozanköy’de bulunan ve Girne Belediyesi tarafından Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi’ne tahsis edilen tarıma uygun nitelikli toprağa sahip Genç Bahçe’de yer aldı.

Çalışmalarını Girne Belediyesi’nin destekleri ile yürüten Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaya Girne Belediyesi Müdür Muavini Akın Ataker ve belediye personellerinden Burcu Veysioğlu ile Mehmet İzbul’un yanı sıra, Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi üyelerinin eşlik ettiğini belirtti.

Açıklamada, çalışma hedefinin öğrencilere zeytin hasadı konusundaki geleneksel ve modern yöntemlerin uygulanması hakkında bilgi vermek ve doğadan gelen nimetlerin korunması ile değerlendirilmesinin öneminin hatırlatılması olduğu kaydedildi.

Çalışmaya katılan öğrencilere bamya, mısır ve köy biberi tohumları hediye edilirken, toplanan zeytinlerin ise katılımcı okullara hediye edileceği belirtildi.