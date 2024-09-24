Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu 18 yaş altı öğrencileri, sanat çalıştayına katılarak sıraltı seramik çalışması yaptı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Arkın Grup Fest24 kapsamında devam eden 2. Müzler Sanat Sempozyumu, Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu 18 yaş altı öğrenci grubunu ağırladı.

Çalıştayada 7 ülkeden 35 sanatçı yer aldığı.

Sanat Sempozyumu Proje Koordinatörü Nevin Halis, engelli bireylerin topluma katılımı ve bireysel gelişimleri anlamında sanat çalıştayların devam edeceğini kaydetti.