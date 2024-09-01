Bugün saat 13:00 sıralarında,  Girne-Tatlısu anayounun 6-7 km. arasında, 56 yaşındaki Feyami Hakan Binici, yönetimindeki VZ 825 plakalı  motosiklet ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada  sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten  seyretmekte olan 55 yaşındaki  Izzat Charyev yönetimindeki YR 651 plakalı  beton mikseri  ile çarpıştı.

Kaza sonucu  yaralanan VZ 825 plakalı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı  Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavi altına alındı. 

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Polis Basın Subaylığı kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Editör: Kıbrıs Genç Tv