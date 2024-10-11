Girne-Tatlısu Anayolu'nun Alagadi 2 mevkiinde bu sabah 10.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, Mustafa Batıbeniz (E-38) yönetimindeki LK 343 plakalı akaryakıt tankeri ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solundan devam etmeyip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Iris A. Elisabeth (K-57) yönetimindeki UH 795 plakalı aracın sağ ön ve yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LK 343 plakalı tanker kontrolsüzce savrularak, bir takla atıp yol içerisinde tavanı üzerinde durdu.

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Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve LK 343 plakalı araçtaki yolcu Berkay Erkanat’ın (E-40) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Editör: Kıbrıs Genç Tv